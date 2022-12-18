درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة والعظمى 24

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات درجات الحرارة غدا في المحافظات المصرية، لتشهد طقس خريفي مائل للبرودة صباحا ودافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وطقس مائل للبرودة فى أول الليل يصل إلى بارد ليلا على تلك الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد، شبورة مائية كثيفة على الطرق الرئيسية والزراعية فى الصباح الباكر، تصل إلى مدن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية بسرعة 17 عقدة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن والانحاء المصرية، تبلغ فى القاهرة 24 للعظمى و 16 للصغرى، و مدينة أكتوبر 25 للعظمى و 15 للصغرى، وبنها 24 للعظمى و 16 للصغرى، ودمنهور 23 للعظمى و 17 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 23 للعظمى و 17 للصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و 16 للصغرى، ووادي النطرون 24 للعظمى و 15 للصغرى، ومطروح 21 للعظمى و 17 للصغرى، والسلوم 21 للعظمى و 16 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى السويس 26 للعظمى و 14 للصغرى، و شبين الكوم 24 للعظمى و 16 للصغرى، وبورسعيد 23 للعظمى و 16 للصغرى، و الاسماعيلية 25 للعظمى و 13 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى رأس سدر 23 للعظمى و 13 للصغرى، و طابا 24 للعظمى و 16 للصغرى، و حلايب 27 للعظمى و 19 للصغرى، وشلاتين 29 للعظمى و 198 للصغرى، و والعريش 23 للعظمى و 14 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على مدينة شرم الشيخ 26 للعظمى و 18 للصغرى، و الغردقة 27 للعظمى و 17 للصغرى، و مرسي علم 26 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 24 للعظمى و 14 للصغرى، و بني سويف 24 للعظمى و 13 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة على المنيا 24 للعظمى و 11 للصغرى، وأسيوط 25 للعظمى و 11 للصغرى، وسوهاج 26 للعظمى و 12 للصغرى، و قنا 29 للعظمى و 12 للصغرى، والأقصر 28 للعظمى و 14 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى أسوان 30 للعظمى و 15 للصغرى، و الوادي الجديد 30 للعظمى و 11 للصغرى، و أبوسمبل 28 للعظمى و 13 للصغرى، وابورماد 28 للعظمى و 19 للصغرى.

وتتوقع الارصاد ان تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع أمواج يصل الى 2 متر ورياح اتجاه شمالية شرقية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 و 1.5 متر ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن والانحاء: