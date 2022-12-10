درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للبرودة ليلا والإسكندرية 24 للعظمى

أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على مختلف المحافظات والمدن المصرية، وتسجل فى القاهرة 24 للعظمى و 15 للصغرى، ليسود طقس خريفى معتدل مائل للبرودة فى الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما تصل حالة الطقس إلى حار نهارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة فى أول الليل، وبارد فى آخره على أغلب المدن المصرية، مع شبورة مائية على الطرق صباحًا، ورمال مثارة بللأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 24 للعظمى، و15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 24 للعظمى، و14 للصغرى، وأكتوبر 24 للعظمى، و14 للصغرى، ودمنهور 24 للعظمى، و15 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 23 للعظمى، و14 للصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى، و13 للصغرى، ومطروح 23 للعظمى، و14 للصغرى، والسلوم 24 للعظمى، و11 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى السويس إلى 24 للعظمى، و13 للصغري، والسويس 24 للعظمى، و13 للصغرى، وشبين الكوم 24 للعظمى، و14 للصغرى، وشلاتين 28 للعظمى، و19 للصغرى، وسيوة 26 للعظمى، و11 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى طابا 24 للعظمى، و14 للصغرى، وحلايب 26 للعظمى، و19 للصغرى، وطابا 24 للعظمى، و14 للصغرى، والطور 25 للعظمى، و14 للصغرى، ورفح 23 للعظمى، و13 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ إلى 27 للعظمى، و18 للصغرى، والغردقة 27 للعظمى، و17 للصغرى، ومرسى علم 26 للعظمى، و17 للصغرى، والفيوم 24 للعظمى، و12 للصغرى، وبني سويف 24 للعظمى، و10 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى أسيوط 24 للعظمى، و9 للصغرى، وسوهاج 25 للعظمى، و10 للصغرى، وقنا 27 للعظمى، و10 للصغرى، والوادي الجديد 26 للعظمى، و11 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى أسوان إلى 28 للعظمى، و12 للصغرى، وأبوسمبل 27 للعظمى، و11 للصغرى، وأبو رماد 27 للعظمى، و19 للصغرى.

وتعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على مختلف المدن والأنحاء: