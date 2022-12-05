درجات الحرارة غدا ..طقس مائل للبرودة ليلا وأمطار على السواحل الشمالية والإسكندرية 25 للعظمى

أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على المدن، وتصل في القاهرة 26 للعظمى، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر ولطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على جميع المدن والمحافظات، وشبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتعتدل حركة الرياح على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الارصاد الجوية ان تصل درجات الحرارة غدا في القاهرة 22 للعظمى و 15 للصغرى، والعاصمة الادارية 22 للعظمى و 14 للصغرى، وبنها 22 للعظمى و 15 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في المنصورة 23 للعظمى و 14 للصغرى، و دمياط 23 للعظمى و 15 للصغرى، وكفر الشيخ 22 للعظمى و 14 للصغري، و طنطا 22 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في بورسعيد 22 للعظمى و 15 للصغرى، والسويس 23 للعظمى و 15 للصغرى، والزقازيق 23 للعظمى و 13 للصغرى، وشبين الكوم 23 للعظمى و 14 للصغرى، و طنطا 22 للعظمى و 14 للصغرى، و شلاتين 28 للعظمى و 20 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 22 للعظمى و 14 للصغرى، و العلمين 22 للعظمى و 14 للصغرى، و مطرح 21 للعظمى و 14 للصغرى، و السلوم 20 للعظمى و 11 للصغرى، و سيوة 20 للعظمى و 9 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في كاترين 16 للعظمى و 5 للصغرى، ورأس سدر 24 للعظمى و 16 للصغرى، ونويبع 24 للعظمى و 14 للصغرى، و حلايب 24 للعظمى و 20 للصغرى، والطور 25 للعظمى و 14 للصغرى، وادي النطرون 22 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة غدا

كما تصل درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ 25 للعظمى و 18 للصغرى، والغردقة 24 للعظمى و 17 للصغرى، و مرسي علم 26 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 23 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في بني سويف 23 للعظمى و 13 للصغرى، و المنيا 22 للعظمى و 12 للصغرى، وأسيوط 22 للعظمى و 11 للصغرى، و سوهاج 23 للعظمى و 12 للصغرى، و قنا 24 للعظمى و 14 للصغرى، و الأقصر 25 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في أسوان 25 للعظمى و 13 للصغرى، و الوادي الجديد 24 للعظمى و 14 للصغرى، وابوسمبل 26 للعظمى و 12 للصغرى، ورأس حدربة 25 للعظمى و 20 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن: