درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للبرودة ليلا وشبورة مائية كثيفة على الطرق والقاهرة 15 للصغرى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المحافظات والمدن، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر وفى فترات الليل على جميع المدن والأنحاء، وطقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

أضافت الأرصاد الجوية أن هناك شبورة مائية تصل إلى كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، مع فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الارصاد أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 24 للعظمى و15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 24 للعظمى و15 للصغرى، وبنها 24 للعظمى و15 للصغرى، ودمنهور 23 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 23 للعظمى و 14 للصغرى، و العلمين الجديدة 23 للعظمى و 14 للصغرى، و مطروح 22 للعظمى و 13 للصغرى، و السلوم 20 للعظمى و 9 للصغرى، و سيوة 20 للعظمى و 9 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في المنصورة 24 للعظمى و 15 للصغرى، ودمياط 23 للعظمى و 15 للصغرى، والسويس 25 للعظمى و 15 للصغرى، وطنطا 23 للعظمى و 14 للصغرى، و شلاتين 28 للعظمى و 21 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى سيوة

وتصل درجة الحرارة غدا في السلوم 20 للعظمى و 9 للصغرى، و سيوة 20 للعظمى و 9 للصغرى، و العريش 22 للعظمى و 14 للصغرى، و الطور 28 للعظمى و 14 للصغرى، وكاترين 18 للعظمى و 5 للصغرى، ورأس سدر 27 للعظمى و 16 للصغرى، ونخل 21 للعظمى و 5 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في حلايب 25 للعظمى و 20 للصغرى، وشرم الشيخ 26 للعظمى و 18 للصغرى، والغردقة 27 للعظمى و 17 للصغرى، مرسي علم 26 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 24 للعظمى و 14 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بني سويف 24 للعظمى و 13 للصغرى، والمنيا 25 للعظمى و 11 للصغرى، وأسيوط 25 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 26 للعظمى و 12 للصغرى، وقنا 28 للعظمى و 13 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 23 للعظمى و 8 للصغرى، وابوسمبل 27 للعظمى و 15 للصغرى، والأقصر 26 للعظمى و 11 للصغرى، وأسوان 27 للعظمى و 15 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن والأنحاء: