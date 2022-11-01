درجات الحرارة غدا ..طقس مائل للبرودة ليلا وتسجل القاهرة 26 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوي، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء، وتصل فى القاهرة 26 للعظمى، و19 للصغرى، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس حار على جنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة على جميع الأنحاء، وشبورة مائية صباحًا على الطرق الرئيسية والزراعية، ونشاط للرياح على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة إلى 26 للعظمى، و19 للصغرى، والعاصمة الإدارية 26 للعظمى، و19 للصغرى، وأكتوبر 26 للعظمى، و18 للصغرى، ودمنهور 25 للعظمى، و19 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية إلى 25 للعظمى، و18 للصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى، و19 للصغرى، ومطروح 24 للعظمى، و17 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى السويس 26 للعظمى، و20 للصغرى، والإسماعيلية 27 للعظمى، و19 للصغرى، وبورسعيد 24 للعظمى، و20 للصغرى، وشبين الكوم 26 للعظمى، و18 للصغرى، وطنطا 25 للعظمى، و18 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى العريش 24 للعظمى، و20 للصغرى، ورفح 25 للعظمى، و19 للصغرى، والطور 28 للعظمى، و19 للصغرى، وكاترين 22 للعظمى، و11 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ إلى 29 للعظمى، و22 للصغرى، والغردقة 30 للعظمى، و21 للصغرى، ومرسى علم 30 للعظمى، و21 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ الحرارة غدا فى بنى سويف 27 للعظمى، و17 للصغرى، والمنيا 28 للعظمى، و17 للصغرى، وأسيوط 29 للعظمى، و16 للصغرى، وسوهاج 30 للعظمى، و17 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى قنا إلى 30 للعظمى، و18 للصغرى، والأقصر 30 للعظمى، و18 للصغرى، وأسوان 31 للعظمى، و19 للصغرى، والوادي الجديد 30 للعظمى، و13 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والمحافظات: