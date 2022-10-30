درجات الحرارة غدا ..طقس مائل للبرودة ليلا وأمطار على السواحل والإسكندرية 25 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

كما يسود طقس لطيف فى أول الليل و مائل للبرودة فى اخرة على كافة الأنحاء، وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 27 للعظمى و 20 للصغرى، والعاصمة 27 للعظمى و 20 للصغرى، و أكتوبر 27 للعظمى و 19 للصغرى، و بنها 27 للعظمى و 19 للصغرى.

درجات االحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 25 للعظمى و 17 للصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 19 للصغرى، ووادي النطرون 27 للعظمى و 20 للصغرى، و السلوم 23 للعظمى و 15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى مطروح 24 للعظمى و 16 للصغرى، و السلوم 23 للعظمى و 15 للصغرى، والعريش 26 للعظمى و 20 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى طنطا 26 للعظمى و 19 للصغرى، و شبين الكوم 27 للعظمى و 19 للصغرى، والسويس 27 للعظمى و 20 للصغرى، و بورسعيد 26 للعظمى و 20 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الطور 28 للعظمى و 20 للصغرى، و كاترين 22 للعظمى و 11 للصغرى، ونخل 26 للعظمى و 20 للصغرى، و نويبع 28 للعظمى و 22 للصغرى، و حلايب 29 للعظمى و 23 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 29 للعظمى و 23 للصغرى، و الغردقة 30 للعظمى و 22 للصغرى، و مرسي علم 31 للعظمى و 22 للصغرى، والفيوم 28 للعظمى و 18 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى اسيوط 28 للعظمى و 16 للصغرى، وسوهاج 29 للعظمى و 18 للصغرى، و الاقصر 31 للعظمى و 19 للصغرى، و اسوان 31 للعظمى و 22 للصغرى.

كما توقعت الأرصاد أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر، و تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج من 1.5 الى 2 متر، ورياح شمالية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المحافظات والمدن: