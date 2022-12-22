درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للبرودة على المدن والقاهرة تسجل 19 للعظمى

تتوقع الأرصاد، انخفاض درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن والأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر ولطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومائل للبرود ليلاً يصل إلى بارد في آخر الليل.

كما توقعت الأرصاد، تساقط أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة، مع أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وتابعت أن حركة الرياح تشهد نشاط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بسرعة تصل الى 15 و17 عقدة على تلك الأنحاء، فيما تعادل سرعة الرياح على القاهرة بسرعة 13 عقدة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا في القاهرة 19 للعظمى و15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 20 للعظمى و14 للصغرى، وبنها 19 للعظمى و14 للصغرى، وكفر الشيخ 18 للعظمى و15 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 18 للعظمى و15 للصغرى، والعلمين الجديدة 18 للعظمى و 14 للصغرى، ووادي النطرون 19 للعظمى و 15 للصغرى، و مرسي مطروح 17 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في السويس 20 للعظمى و 13 للصغرى، وبورسعيد 22 للعظمى و 14 للعظمى، و الإسماعيلية 21 للعظمى و 12 للصغرى، وطنطا 19 للعظمى و 15 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في شلاتين 26 للعظمى و 16 للصغرى، و شبين الكوم 21 للعظمى و 14 للصغرى، و دمياط 21 للعظمى و 14 للصغرى، والسلوم 17 للعظمى 13 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في حلايب 24 للعظمى و 18 للصغرى، و نويبع 20 للعظمى و 14 للصغرى، وطابا 18 للعظمى و 15 للصغرى، ورأس سدر 22 للعظمى و 14 للصغرى، و العريش 20 للعظمى و 14 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 23 للعظمى و 17 للصغرى، و الغردقة 23 للعظمى و 16 للصغرى، ومرسي علم 24 للعظمى و 17 للصغرى، و مرسى علم 24 للعظمى و 17 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الفيوم

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الفيوم 19 للعظمى و 14 للصغرى، و وبني سويف 19 للعظمى و 13 للصغرى، والمنيا 20 للعظمى و 10 للصغرى، وأسيوط 19 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 20 للعظمى و 11 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في أسوان 23 للعظمى و 14 للصغرى، والوادي الجديد 23 للعظمى و 13 للصغرى، و أبوسمبل 22 للعظمى و 14 للصغرى، و ورأس حدربة 23 للعظمى و 17 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المحافظات :