درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للبرودة صباحا وأمطار على السواحل الشمالية وعظمى القاهرة 25

كشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على مختلف المحافظات والمدن، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل وبارد في آخره على جميع المدن والمحافظات، مع تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد ان تصل درجات الحرارة غدا على القاهرة إلى 25 للعظمى و 14 للصغرى، والعاصمة الإدارية 25 للعظمى و 13 للصغرى، و أكتوبر 25 للعظمى و 13 للصغرى، وبنها 25 للعظمى و 14 للصغرى، و دمنهور 24 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 24 للعظمى و 15 للصغرى، والعلمين الجديدة 24 للعظمى و 15 للصغرى، و مطروح 22 للعظمى و 13 للصغرى، والسلوم 24 للعظمى و 15 للصغرى، وسيوة 22 للعظمى و 10 للصغرى، والعريش 24 للعظمى و 14 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى المنصورة 25 للعظمى و 14 للصغرى، ودمياط 24 للعظمى و 15 للصغرى، وبورسعيد 24 للعظمى و 16 للصغرى، والسويس 24 للعظمى و 13 للصغرى، والزقازيق 25 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى رأس سدر 24 للعظمى و 13 للصغرى، و نخل 21 للعظمى و 7 للصغرى، وطابا 22 للعظمى و 14 للصغرى، و حلايب 25 للعظمى و 19 للصغرى، ووادي النطرون 25 للعظمى و 14 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا، فى شرم الشيخ 24 للعظمى و 18 للصغرى، و الغردقة 26 للعظمى و 14 للصغرى، و مرسي علم 26 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 25 للعظمى و 12 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى مدن الصعيد تسجل فى بني سويف 25 للعظمى و 11 للصغرى، والمنيا 25 للعظمى و 10 للصغرى، وأسيوط 26 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 26 للعظمى و 9 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى قنا 27 للعظمى و 11 للصغرى، والأقصر 26 للعظمى و 13 للصغرى، وأسوان 27 للعظمى و 14 للصغرى، والوادي الجديد 27 للعظمى و 8 للصغرى، و أبوسمبل 26 للعظمى و 8 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات والمدن: