درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للبرودة صباحا على المدن وشبورة على الطرق والقاهرة 24 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا في المحافظات والمدن المصرية، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا و دافئ نهارا على مدن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، و طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.

وحذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية صباحا على الطرق قد تصل الى كثيفة على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على العاصمة بسرعة 15 عقدة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا في القاهرة 24 للعظمى و 14 للصغرى، والعاصمة الإدارية 23 للعظمى و 14 للصغرى، و أكتوبر 24 للعظمى و15 للصغرى، وبنها 23 للعظمى و 15 للصغرى، ودمنهور 23 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 24 للعظمى و 15 للصغرى، والعلمين الجديدة 24 للعظمى و 15 للعظمى، و مطروح 23 للعظمى و 13 للعظمى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في السلوم 23 للعظمى و 11 للصغرى، و وسيوة 22 للعظمى و 10 للصغرى، و العريش 22 للعظمى و 14 للصغرى، و رأس سدر 26 للعظمى و 12 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بورسعيد 24 للعظمى و 14 للصغرى، والسويس 23 للعظمى و 13 للصغرى، وشبين الكوم 24 للعظمى و 14 للصغرى، وطنطا 23 للعظمى و 14 للصغرى، و شلاتين 29 للعظمى و 19 للصغرى، ودمياط 23 للعظمى و 15 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في طابا 24 للعظمى و 15 للصغرى، و حلايب 25 للعظمى و 19 للصغرى، و الطور 25 للعظمى و 14 للصغرى، و شرم الشيخ 27 للعظمى و 18 للصغرى، الغردقة 26 للعظمى و 16 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في مرسى علم 27 للعظمى و 16 للصغرى، والفيوم 25 للعظمى و 12 للصغرى، وبني سويف 25 للعظمى 11 للصغرى، والمنيا 25 للعظمى و 10 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا في أسيوط 26 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 26 للعظمى و 11 للصغرى، وقنا 27 للعظمى و 12 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الأقصر 28 للعظمى و 13 للصغر، وأسوان 30 للعظمى و 14 للصغرى، والوادي الجديد 26 للعظمى و 9 للصغرى، وأبو سمبل 26 للعظمى و 12 للصغرى.

كما تسجل حالة البحرين الأحمر والمتوسط اعتدال على مدار اليوم بارتفاع أمواج من 1 الى 2 متر، ورياح اتجاه شمالية شرقية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن والانحاء: