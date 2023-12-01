درجات الحرارة غدا.. طقس لطيف نهارا والقاهرة 24 للعظمى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن، ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وطقس ليلا بارد على اغلب الأنحاء.. كما حذرت من ظهور شبورة صباحا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا في المدن المصرية، وتصل فى القاهرة إلى 24 العظمى و 15 الصغرى، ودمياط 23 العظمى و 17 الصغرى، وكاترين 22 العظمى و3 الصغرى، والمنيا 25 العظمى و9 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 24 للعظمى و 13 الصغرى، وطنطا 23 العظمى و14 الصغرى، والإسماعيلية 25 العظمى و 13 الصغرى، ونخل 22 العظمى و 4 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 27 العظمى و 21 الصغرى، وطابا 23 العظمى و 14 الصغرى، والوادي الجديد 28 العظمي و 10 الصغرى ، والسلوم 23 العظمى و 13 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في وادي النطرون 24 العظمى و 14 الصغرى، وأبو سمبل 29 العظمى و 15 الصغرى، ورفح 23 العظمى و 13 الصغرى، والغردقة 27 للعظمى و 20 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في مرسى علم

وتبلغ درجة الحرارة غدا في مرسى علم 28 العظمى و 18 الصغرى، والطور 25 العظمى و 14 الصغرى، والسويس 25 العظمى و14 الصغرى، وسوهاج 27 العظمى و 10 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في شلاتين 28 للعظمى و 21 صغرى، وحلايب 27 العظمى و 20 الصغرى، وكفر الشيخ 23 العظمى و 14 الصغرى، و شرم الشيخ 28 العظمى و 19 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في المنصورة 24 العظمى و15 الصغرى، وسفاجا 27 العظمى و 17 الصغرى، والزقازيق 24 العظمى و15 الصغرى، والأقصر 29 العظمى و 12 الصغرى.

كما تصل في بورسعيد 23 العظمى و18 الصغرى، والفيوم 25 العظمى و 10 الصغرى، وبني سويف 25 العظمى، الصغرى، وسيوة 22 للعظمى و 7 صغرى، ودمنهور 23 للعظمى و 14 الصغرى.

وأضافت أن درجة الحرارة غدا في 6 اكتوبر 23 العظمى و 14 الصغرى، وأسيوط 26 العظمى و 8 الصغرى، وأسوان 30 العظمى و 15 الصغرى، ورأس سدر 26 للعظمى و 11 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 23 للعظمى و 14 صغرى، ورأس غارب 28 العظمى و 16 الصغرى، وأبو رماد 28 العظمى و 20 الصغرى، والعاصمة الإدارية 24 درجة و 15 الصغرى.

وتسجل في قنا 28 العظمى و 11 الصغرى، والعلمين 24 العظمى و 13 الصغرى، والعريش 23 العظمى و 14 الصغرى، مرسى مطروح 23 العظمى و 12 الصغرى، وبنها 24 العظمى و 15 الصغرى.

حالة البحر الأحمر غدا

وعن حالة البحر المتوسط فإن ارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، وتذكر حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت مختلف المدن: