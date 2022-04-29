درجات الحرارة غدا.. طقس لطيف ليلا والعظمى في القاهرة 33

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشرقية، ومعتدل على السواحل الغربية وشديد الحرارة على جنوب السيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس لطيف ليلا على جميع المدن ومعتدل على الجنوب، مع نشاط لحركة الرياح على كافة الانحاء، فيما تشهد السواحل الشمالية وجنوب البلاد نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة غدا السبت فى القاهرة 33 للعظمي و 18 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 18 للصغري، وبلطيم 31 للعظمي و 19 للصغري، وشبين الكوم 33 للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 24 للعظمي و 17 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 19 للصغري، ومطروح 24 للعظمي و 17 للصغري، والسلوم 26 للعظمي و 18 للصغري.

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة فى المنصورة 31 للعظمي و 22 للصغري، والاسماعيلية 34 للعظمي و 18 للصغري، والسويس 35 للعظمي و 19 للصغري، والعريش30 للعظمي و 18 للصغري.

وتابعت الارصاد الجوية ان درجة الحرارة في رفح 30 للعظمي و 18 للصغري، وراس سدر 31 للعظمي و 18 للصغري، ونخل 33 للعظمي و 20 للصغري، ونويبع 34 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة في شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 36 للعظمي و 24 للصغري، والغردقة 35 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 22 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و 18 للصغري، وبني سويف 35 للعظمي و 20 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى سوهاج 40 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 36 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا 35 للعظمي و 20 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 23 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى اسوان 43 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 23 للصغري، وادفو 43 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 41 للعظمي و 25 للصغري.

حالة البحرين

وتتوقع الارصاد اعتدال حالتي البحر المتوسط والاحمر بارتفاع أمواج لايتجاوز 2.25 متر وحركة رياح شمالية غربية.

وكانت قد تعرضت المحافظات المصرية الى مرور منخفض صحراوي جديد، ساهم فى ارتفاع درجات الحرارة علي كافة الأنحاء لتصل درجة الحرارة علي القاهرة 38 درجة وتتجاوز 40 درجة علي جنوب البلاد.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن والمحافظات المصرية: