درجات الحرارة غدا.. طقس لطيف على القاهرة وتساقط للأمطار فى الإسكندرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الإثنين على مختلف المحافظات المصرية، وموعد تساقط الأمطار غدا على المدن، ليسود طقس لطيف نهارا على مدن القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد يسودها طقس معتدل الحرارة، فيما يسود طقس بارد على كافة الأنحاء المصرية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 22 للعظمي و15 للصغري، ودمنهور 20 للعظمي و15 للصغري، وبلطيم 20 للعظمي و 15 للصغري، والمنصورة 22 للعظمي و15 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتسجل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 22 للعظمي و16 للصغري، وطنطا 21 للعظمي و15 للصغري، ومرسي مطروح 21 للعظمي و 14 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى السويس 23 للعظمي و14 للصغري، وبورسعيد 22 للعظمي و16 للصغري، والإسماعيلية 22 للعظمي و14 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى العريش إلى 22 للعظمي و15 للصغري، ورفح 21 للعظمي و15 للصغري، ورأس سدر 22 للعظمي و16 للصغري، ونخل 21 للعظمي و10 للصغري.

وتسجل فى طابا 20 للعظمي و16 للصغري، وكاترين 16 للعظمي و8 للصغري، والطور 23 للعظمي و16 للصغري، وشرم الشيخ 25 للعظمي و18 للصغري.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى مدن الصعيد، تبلغ فى سوهاج 23 للعظمي و14 لصغري، وقنا 24 للعظمي و14 للصغري، أسيوط 23 للعظمي و11 للصغري، وبني سويف 22 للعظمي و12 للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى أسوان إلى 25 للعظمي و15 للصغري، والأقصر 24 للعظمي و15 للصغري، والوادي الجديد 24 للعظمي و13 للصغري.

موعد تساقط الأمطار غدا

وتتوقع الأرصاد الجوية، أمطارا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على مدن الإسكندرية ومرسي مطروح والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش، على فترات متقطعة.

وذكرت الأرصاد أن هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق من وإلى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الإثنين على مختلف المحافظات والمدن المصرية: