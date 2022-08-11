درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة والرطوبة على القاهرة 75 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع نسبة الرطوبة التي تؤثر على الأجواء لتزداد درجات الحرارة غدا، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد و حار رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية حار رطب على باقي الأنحاء، مع شبورة مائية على الطرق فى الصباح الباكر على الطرق الرئيسية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتسجل نسبة الرطوبة غدا على القاهرة 75 للعظمى والسواحل الشمالية 90 للعظمى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمى و 25 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 25 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 22 للصغرى، وسيوة 34 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة فى الإسكندرية 31 للعظمى و 23 للصغرى، ووادي النطرون 34 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 25 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 25 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 32 للعظمى و 25 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و 25 للصغرى، ومياط 31 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة فى السويس 35 للعظمى و 25 للصغرى، والإسماعيلية 35 للعظمى و 26 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 23 للصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى طابا 36 للعظمى و 26 للصغرى، وكاترين 34 للعظمى و 19 للصغرى، ونخل 34 للعظمى و 19 للصغرى، ونويبع 37 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 40 للعظمى و 31 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 30 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 25 للصغرى، ومرسي علم 39 للعظمى و 31 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في بني سويف

وتسجل درجة الحرارة فى بني سويف 36 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 26 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 27 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 42 للعظمى و 30 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى و 29 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 29 للصغرى.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات والمدن المصرية: