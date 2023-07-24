درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة والقاهرة 38 للعظمى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، وتعلن حالة الطقس ليلا مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 12 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا الثلاثاء على القاهرة 38 العظمى و27 الصغرى، و شرم الشيخ 42 للعظمى و 30 الصغرى، والإسماعيلية 39 العظمى و 26 للصغرى، ودمنهور 37 للعظمى و 25 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، وأبو سمبل 43 العظمى و30 الصغرى، ومرسى علم 41 للعظمى و 29 الصغرى، وكفر الشيخ 36 العظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في السويس 39 العظمى و 26 الصغرى، وشبين الكوم 38 للعظمى و 27 صغرى، وسيوة 42 للعظمى و 24 صغرى، وبني سويف 40 العظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شلاتين

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شلاتين 41 للعظمى و 30 صغرى، والعلمين الجديدة 33 للعظمى و 25 الصغرى، والمنصورة 37 العظمى و 26 الصغرى، وأسوان 45 العظمى و 29 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 37 العظمى و 29 الصغرى، ونخل 39 العظمى و20 الصغرى، والسلوم 35 العظمى و 24 الصغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى و 23 الصغرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في بنها 37 العظمى و 26 الصغرى، والزقازيق 38 العظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 36 العظمى و 25 الصغرى، والعريش 36 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى وادي النطرون 39 العظمى و 26 الصغرى، ورأس غارب 42 العظمى و 30 الصغرى، والأقصر 44 العظمى و 29 الصغرى، وكاترين 37 العظمى و 19 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى طابا

وتبلغ درجة الحرارة غدا في طابا 40 للعظمى و 26 الصغرى، والغردقة 42 للعظمى و 30 الصغرى، ودمياط 35 العظمى و25 الصغرى، 6 أكتوبر 39 العظمى و27 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا رأس سدر 39 للعظمى و 27 الصغرى، وسوهاج 43 للعظمى و 27 الصغرى، والعاصمة الإدارية 38 درجة و26 الصغرى، والطور 36 العظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الفيوم 40 العظمى و 26 الصغرى، وحلايب 38 العظمى و 31 الصغرى، وأبو رماد 40 العظمى و30 الصغرى، وطنطا 37 العظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة فى سفاجا

وتصل في سفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 28 الصغرى، والمنيا 41 للعظمى و 25 الصغرى، وقنا 44 العظمى و 28 الصغرى، ورفح 35 العظمى و 24 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما تتغير حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب، بارتفاع الموج 2 الى 3 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: