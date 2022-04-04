درجات الحرارة غدا .. طقس شديد الحرارة نهارًا و«العظمى» في القاهرة 40

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة غدا الثلاثاء على كل المدن والمحافظات، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على كل المدن، ومعتدل ليلًا على تلك المدن، وتلامس 40 درجة للعظمى فى القاهرة.

كما تتعرض أغلب المدن لأتربة عالقة من القاهرة وحتي شمال الصعيد، مع نشاط للرياح على السواحل الغربية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 39 للعظمي 22 للصغري، ووادي النطرون 37 للعظمي و 18 للصغري، وشبين الكوم 36 للعظمي و 19 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 36 للعظمي و 20 للصغري، وبلطيم 38 للعظمي و 21 للصغري، ومطروح 37 للعظمي و 20 للصغري، والسلوم 38 للعظمي و 21 للصغري.

وتتوقع الأرصاد الجوية ان تصل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 35 للعظمي و 20 للصغري، ودمياط 35 للعظمي و 20 للصغري، والمنصورة 36 للعظمي و 19 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى الاسماعيلية 39 للعظمي و 19 للصغري، والسويس 40 للعظمي و 19 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 19 للصغري، ورفح 30 للعظمي و 20 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا فى طابا 36 للعظمي و 20 للصغري، وشرم الشيخ 35 للعظمي و 24 للصغري، والغردقة 34 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 22 للصغري، والفيوم 40 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى بني سويف

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بني سويف 40 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا 39 للعظمي و 21 للصغري، واسيوط 40 للعظمي و 20 للصغري، وسوهاج 42 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 22 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى الاقصر 42 للعظمي و 23 للصغري، واسوان 41 للعظمي و 24 للصغري، وابوسمبل 41 للعظمي و 22 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و 20 للصغري.

كما تعتدل حالتي البحر الاحمر والمتوسط بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2 متر، وحركة رياح شمالية غربية وجنوبية شرقية.

طقس شديد الحرارة على كل المدن

وتتوقع الارصاد الجوية استمرار الطقس شديد الحرارة على اغلب المدن حتي الخميس القادم لتبدأ فى التراجع الطفيف من يوم الجمعة القادم وتسجل فى القاهرة 32 للعظمي، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة المدن.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على كافة المدن والمحافظات: