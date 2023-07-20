 درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة نهارا والقاهرة تسجل 37 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على جميع المدن، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، وتعلن حالة الطقس ليلا مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

وتوضح ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على القاهرة 37 العظمى و25 الصغرى، و 6 أكتوبر 37 العظمى و 25 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، ومرسى مطروح 31 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 32 للعظمى و 24 للصغرى، وأسوان 45 العظمى و 29 الصغرى، والإسماعيلية 39 العظمى و 25 للصغرى، والأقصر 44 العظمى و 29 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس سدر 39 للعظمى و 26 الصغرى، والزقازيق 38 العظمى و 25 الصغرى، وسوهاج 43 للعظمى و 27 الصغرى، وسفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى المنصورة 37 العظمى و 25 الصغرى، وكاترين 36 العظمى و 18 الصغرى، وشبين الكوم 37 للعظمى و 25 صغرى، وحلايب 38 العظمى و 28 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في أبو سمبل 42 العظمى و30 الصغرى، والفيوم 39 العظمى و 26 الصغرى، ورفح 34 العظمى و 24 الصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 38 درجة و25 الصغرى، وكفر الشيخ 37 العظمى و 25 الصغرى، ونخل 40 العظمى و20 الصغرى، والسلوم 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى المنيا 40 للعظمى و 26 الصغرى، ورأس غارب 40 العظمى و 28 الصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى و 28 الصغرى، وادي النطرون 37 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى بني سويف

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بني سويف 40 العظمى و 26 الصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و 25 الصغرى، والعريش 34 العظمى و 24 الصغرى، وطابا 38 للعظمى و 26 الصغرى.

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في شلاتين 39 للعظمى و 27 صغرى، وأبو رماد 38 العظمى و28 الصغرى، و ودمياط 35 العظمى و24 الصغرى، والوادي الجديد 44 للعظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في طنطا 37 العظمى و 25 الصغرى، والطور 38 العظمى و 26 الصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 29 الصغرى، وسيوة 38 للعظمى و 24 صغرى.

وتصل في رأس حدربة 37 العظمى و 28 الصغرى، وبورسعيد 34 العظمى و 24 الصغرى، وقنا 43 العظمى و 28 الصغرى، وبنها 37 العظمى و 25 الصغرى، والسويس 39 العظمى و 26 الصغرى.

وتشير الأرصاد في التقرير إلى تغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتكشف حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن: