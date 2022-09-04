درجات الحرارة غدا .. طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب البلاد وتصل في أسوان 42 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى مختلف المدن والمحافظات، وتصل الحرارة فى القاهرة 33 للعظمى، ليسود طقس حار رطب نهارا ومعتدل ليلا على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد، أن مدن جنوب البلاد تشهد طقس شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ليلا تمتد الى جنوب الصعيد، وتنشط حركة الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدي الى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2 و 2.5 متر.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 33 للعظمى و 24 للصغرى، وأكتوبر 34 للعظمى و 23 للصغرى، وبنها 33 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 23 للصغرى، وكفر الشيخ 32 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وأضافت أن درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 30 للعظمى و 24 للصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 للصغرى، ومرسي مطروح 30 للعظمى و 23 للصغرى، والسلوم 31 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 31 للعظمى و 26 للصغرى، والسويس 33 للعظمى و 24 للصغرى، والإسماعيلية 33 للعظمى و 24 للصغرى، والطور 34 للعظمى و 27 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 25 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 29 للصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 23 للصغرى، والعريش 30 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى طابا 354 للعظمى و 27 للصغرى، ونويبع 35 للعظمى و 27 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى و 26 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 23 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وتصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 29 للصغرى، ومرسي علم 39 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى مدن الصعيد على بني سويف 34 للعظمى و 23 للصغرى، والمنيا 35 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 24 للصغرى، وقنا 40 للعظمى و 27 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى أسوان 42 للعظمى و 29 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 27 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى ابوسمبل 42 للعظمى و 27 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى و 26 للصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 27 للصغرى، و والطور 34 للعظمى و 27 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن والمحافظات:

درجات الحرارة غدا



