درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة نهارا على المدن والقاهرة 39 للعظمى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن، لتشهد طقس شديد الحرارة جاف على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس ليلا مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أن شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، فيما حذرت من وجود اتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة 39 العظمى و 28 الصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 24 صغرى، وسوهاج 43 للعظمى و 27 الصغرى، وأسوان 46 العظمى و 29 الصغرى، وشلاتين 41 للعظمى و 31 صغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 37 للعظمى و 26 الصغرى، والعريش 34 العظمى و 25 الصغرى، ورأس غارب 42 العظمى و 30 الصغرى، والمنيا 42 للعظمى و 24 الصغرى، ونخل 36 العظمى و 19 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في أبو سمبل 45 العظمى و 28 الصغرى، وحلايب 37 العظمى و 29 الصغرى، وشبين الكوم 39 للعظمى و 28 صغرى، والفيوم 41 العظمى و 25 الصغرى، وبني سويف 42 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى العاصمة الإدارية

وتسجل درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 36 العظمى و 29 الصغرى، والعاصمة الإدارية 39 درجة و27 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 26 الصغرى، وأبو رماد 40 العظمى و 30 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في رأس سدر 37 للعظمى و 26 الصغرى، وأسيوط 43 العظمى و 26 الصغرى، ودمنهور 39 للعظمى و 26 الصغرى، والوادى الجديد 45 للعظمى و 25 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في السلوم 34 العظمى و 25 الصغرى، وطنطا 39 العظمى و 27 الصغرى، والمنصورة 39 العظمى و 28 الصغرى،

درجة الحرارة غدا فى رفح

وتصل درجة الحرارة غدا فى رفح 34 العظمى و 25 الصغرى، ومرسى علم 42 للعظمى و 30 الصغرى ، كفر الشيخ 38 العظمى و 26 الصغرى، وسفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى.

وأشارت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في الأقصر 45 العظمى و 28 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و 18 الصغرى، وشرم الشيخ 41 للعظمى و 30 الصغرى، ومرسى مطروح 35 العظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الزقازيق 39 العظمى و28 الصغرى، والطور 37 العظمى و 27 الصغرى، ودمياط 33 العظمى و 26 الصغرى، و6 أكتوبر 40 العظمى و27 الصغرى.

وتابعت درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 38 العظمى و 27 الصغرى، وبورسعيد 34 العظمى و 26 الصغرى، والغردقة 42 للعظمى و 31 الصغرى، وبنها 39 العظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في كاترين 32 العظمى و18 الصغرى، والسويس 38 العظمى و 26 الصغرى، وادي النطرون 40 العظمى و 27 الصغرى.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.25 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية، فيما تعتدل أيضا حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: