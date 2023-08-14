درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب البلاد وسوهاج 37 للعظمى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن، لتشهد طقسًا حارًّا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقسًا ليلًا معتدل الحرارة رطبًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

أمطار خفيفة على جنوب سيناء

وتتوقع هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ولا سيما ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد، في التقرير، مؤشرات درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن، وتصل فى القاهرة إلى 33 العظمى، و25 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 العظمى، و25 الصغرى، وشرم الشيخ 41 للعظمى، و31 الصغرى، والفيوم 34 العظمى، و24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 30 للعظمى، و23 الصغرى، وطنطا 32 العظمى، و24 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى، و28 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى، و24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في طابا إلى 36 للعظمى، و25 الصغرى، وقنا 41 العظمى، و27 الصغرى، والعريش 32 العظمى، و24 الصغرى، وأسوان 42 العظمى، و29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في سفاجا 38 العظمى، و29 الصغرى، وبني سويف 35 العظمى، و24 الصغرى، وأبو رماد 36 العظمى، و29 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى، و24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بورسعيد 32 العظمى، و25 الصغرى، وسيوة 34 للعظمى، و22 الصغرى، والسلوم 31 العظمى، و21 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى، و30 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى دمياط

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في دمياط 31 العظمى، و24 الصغرى، ورفح 31 العظمى، و25 الصغرى، وبنها 33 العظمى، و25 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى، و23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس غارب إلى 37 العظمى، و29 الصغرى، وكاترين 33 العظمى، و17 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى، و30 الصغرى، والأقصر 42 العظمى، و28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 33 العظمى، و24 الصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى، و26 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى، و24 الصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى، و25 الصغرى.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في الطور 32 العظمى، و27 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى، و25 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى، و25 الصغرى، وسوهاج 37 للعظمى، و24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في نخل 36 العظمى، و19 الصغرى، وشلاتين 38 للعظمى، و28 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى، و23 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى، و25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى حلايب

وتصل درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر إلى 34 العظمى، و24 الصغرى، وحلايب 35 العظمى، و29 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى، و28 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى، و25 الصغرى، والسويس 33 العظمى، و24 الصغرى.

وتتوقع اعتدال حالة البحر المتوسط، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتغير حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: