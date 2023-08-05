درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة نهارا على المدن والقاهرة تتجاوز 42 درجة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على جميع المدن، لتشهد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء، والقاهرة تتجاوز 42 درجة للمحسوسة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على اقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، مع شبورة مائية على الطرق الرئيسية والزراعية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مايقرب من 40 مدينة مصرية، وتبلغ على القاهرة 39 العظمى و27 الصغرى، وشرم الشيخ 41 للعظمى و 30 الصغرى، وسوهاج 43 للعظمى و 28 الصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 30 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 35 للعظمى و 25 للصغرى، وبنها 39 العظمى و 27 الصغرى، والسويس 40 العظمى و 26 الصغرى، وادي النطرون 38 العظمى و 26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في المنيا 43 للعظمى و 27 الصغرى، والأقصر 44 العظمى و 29 الصغرى، ونخل 39 العظمى و 19 الصغرى، والفيوم 42 العظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم 39 للعظمى و 27 صغرى، والزقازيق 39 العظمى و 26 الصغرى، وطابا 37 للعظمى و 24 الصغرى، والمنصورة 38 العظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 34 للعظمى و 25 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى، وبني سويف 42 العظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 35 العظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى العاصمة الإدارية

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في رأس حدربة 38 العظمى و 28 الصغرى، والعاصمة الإدارية 40 درجة و27 الصغرى، والعريش 36 العظمى و 26 الصغرى، و طنطا 38 العظمى و 27 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى أبو سمبل 43 العظمى و29 الصغرى، ورأس غارب 39 العظمى و 29 الصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى و 26 الصغرى، والطور 39 العظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر 39 العظمى و26 الصغرى، ودمنهور 37 للعظمى و 27 الصغرى، وحلايب 38 العظمى و 30 الصغرى، وسيوة 43 للعظمى و 25 صغرى.

درجة الحرارة غدا فى السلوم

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 45 للعظمى و 27 الصغرى، والإسماعيلية 40 العظمى و 25 للصغرى، وكاترين 33 العظمى و 17 الصغرى، والسلوم 34 العظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في شلاتين 42 للعظمى و 30 صغرى، وكفر الشيخ 38 العظمى و 27 الصغرى، وقنا 44 العظمى و 29 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 30 الصغرى.

درجة الحرارة فى دمياط

وتصل في رفح 36 العظمى و 25 الصغرى، ودمياط 35 العظمى و26 الصغرى، وأبو رماد 41 العظمى و29 الصغرى ، وأسوان 44 العظمى و 30 الصغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى و 24 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن: