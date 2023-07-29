درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة نهارا على المدن والقاهرة 35 للعظمى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد علي مختلف المدن، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية، وطقس ليلا مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

وأضافت الارصاد، أن حركة الرياح تنشط علي القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة، فيما تعتدل علي باقي الانحاء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على القاهرة 35 العظمى و24 الصغرى، وسفاجا39 العظمى و 28 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 24 الصغرى، وبني سويف 37 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 32 للعظمى و 23 للصغرى، وقنا 42 العظمى و 28 الصغرى، والسويس 36 العظمى و 25 الصغرى.



كما تصل درجة الحرارة غدا أسوان 42 العظمى و 29 الصغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى و 29 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا والأقصر 42 العظمى و 28 الصغرى، والمنصورة 35 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الطور

وتصل درجة الحرارة غدا فى مدينة الطور 37 العظمى و 25 الصغرى، والفيوم 38 العظمى و 24 الصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 25 الصغرى،

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الزقازيق 35 العظمى و 24 الصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 23 الصغرى،وحلايب 37 العظمى و 31 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في نخل 37 العظمى و19 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 24 صغرى، ومرسى مطروح 31 العظمى و 22 الصغرى، والمنيا 39 للعظمى و 24 الصغرى.

وتتوقع الارصاد، أن درجة الحرارة في العريش 34 العظمى و 24الصغرى، ورأس حدربة 38 العظمى و 29 الصغرى، والسلوم 33 العظمى و 23 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى رأس غارب 40 العظمى و 29 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و28 الصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 29 الصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 23 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في طابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، 6 أكتوبر 36 العظمى و24 الصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 23 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 29 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في سوهاج 39 للعظمى و 27 الصغرى، والعاصمة الإدارية 35 درجة و24 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 24 الصغرى، وبنها 35 العظمى و 24 الصغرى .

وتصل درجة الحرارة غدا في طنطا 35 العظمى و 23 الصغرى، وشلاتين 42 للعظمى و 31 صغرى، وأبو رماد 40 العظمى و30 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 25 للصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و 23 الصغرى.

وتسجل في الوادي الجديد 41 للعظمى و 25 الصغرى، ورفح 33 العظمى و 24 الصغرى، ودمياط 33 العظمى و24 الصغرى، وكاترين 35 العظمى و 18 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن: