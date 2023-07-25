درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة نهارا على المدن والقاهرة 42 درجة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤشرات درجات الحرارة غدا الأربعاء على جميع المدن، لتشهد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية، وتبلغ على القاهرة 42 درجة للمحسوسة.

كما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على جميع المدن، فيما تنشط حركة الرياح على مدن القاهرة الكبرى والسؤال الغربيه على فترات متقطعة بسرعة 15 عقدة، وتعتدل الرياح على باقي المدن.

كما تتعرض الطرق الى شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وقالت الأرصاد، ستصل درجات الحرارة غدا الأربعاء على القاهرة 39 العظمى و26 الصغرى، و أسوان 45 العظمى و 30 الصغرى، وشبين الكوم 39 للعظمى و 27 صغرى، والأقصر 44 العظمى و 29 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 35 للعظمى 25 للصغرى، والفيوم 40 العظمى و 26 الصغرى، والمنصورة 38 العظمى و 26 الصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى و 29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في السلوم 35 العظمى و 24 الصغرى، وبني سويف 40 العظمى و 26 الصغرى، وطنطا 38 العظمى و 26 الصغرى، و شرم الشيخ 41 للعظمى و 30 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى العلمين الجديدة 33 للعظمى و 25 الصغرى، والسويس 39 العظمى و 26 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى و 29 الصغرى، والعريش 36 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في نخل 39 العظمى و20 الصغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى و 23 الصغرى، وبنها 38 العظمى و 26 الصغرى، وادي النطرون 40 العظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الزقازيق

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الزقازيق 38 العظمى و 26 الصغرى، وكفر الشيخ 38 العظمى و 25 الصغرى، وسيوة 42 للعظمى و 24 صغرى، و6 أكتوبر 39 العظمى و27 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى رأس غارب 42 العظمى و 30 الصغرى، وأبو سمبل 43 العظمى و30 الصغرى، والغردقة 41 للعظمى و 30 الصغرى، ودمنهور38 للعظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في طابا 40 للعظمى و 26 الصغرى، ودمياط 35 العظمى و25 الصغرى، وحلايب 38 العظمى و 31 الصغرى، وأبو رماد 40 العظمى و30 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا رأس سدر 39 للعظمى و 27 الصغرى،والمنيا 41 للعظمى و 25 الصغرى، وسوهاج 43 للعظمى و 28 الصغرى، وبورسعيد 36 العظمى و 25 الصغرى، والعاصمة الإدارية 39 درجة و26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في شلاتين 41 للعظمى و 30 صغرى، وقنا 44 العظمى و 28 الصغرى، والطور 36 العظمى و 26 الصغرى، ورفح 35 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل في سفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 28 الصغرى، والإسماعيلية 39 العظمى و 26 للصغرى، وكاترين 37 العظمى و 19 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتتغير حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على مختلف المدن: