درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة نهارًا مع ارتفاع الرطوبة والقاهرة تسجل 37 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، وطقس ليلا مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

كما يصل نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 14 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، وتعتدل علي باقي الأنحاء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة 37 العظمى و25 الصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى و 28 الصغرى، والسويس 39 العظمى و 26 الصغرى، ومرسى مطروح 31 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، ان درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 32 للعظمى و 24 للصغرى، وبورسعيد 35 العظمى و 25 الصغرى، و 6 أكتوبر 37 العظمى و 25 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الأقصر 43 العظمى و 29 الصغرى، وسفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى، وكاترين 36 العظمى و 18 الصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 27 صغرى، والمنيا 40 للعظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى بنها 37 العظمى و 25 الصغرى، والسلوم 34 العظمى و 24 الصغرى، وشبين الكوم 37 للعظمى و 25 صغرى، وحلايب 38 العظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تسجل درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 39 العظمى و 25 للصغرى، والعريش 34 العظمى و 24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 38 درجة و25 الصغرى، وسيوة 38 للعظمى و 24 صغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الفيوم 38 العظمى و 26 الصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 29 الصغرى، وكفر الشيخ 37 العظمى و 25 الصغرى، ونخل 40 العظمى و20 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى وادي النطرون 37 العظمى و 25 الصغرى، ورأس غارب 40 العظمى و 28 الصغرى، والمنصورة 37 العظمى و 25 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بني سويف 38 العظمى و 26 الصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و 25 الصغرى، وطابا 38 للعظمى و 26 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و30 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى أسوان

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في أسوان 44 العظمى و 29 الصغرى، وأبو رماد 38 العظمى و28 الصغرى، ودمياط 34 العظمى و24 الصغرى، والوادي الجديد 44 للعظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الزقازيق 38 العظمى و 25 الصغرى، والطور 38 العظمى و 26 الصغرى، ورفح 34 العظمى و 24 الصغرى، وقنا 43 العظمى و 28 الصغرى.

وتصل في رأس سدر 39 للعظمى و 26 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى و 28 الصغرى، و طنطا 37 العظمى و 25 الصغرى، والغردقة 41 للعظمى و 28 الصغرى.

كما تتغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تترواح حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: