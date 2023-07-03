درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب البلاد وأسوان 43 للعظمى

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن، وتصل فى أسوان 43 للعظمى، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، أن الطقس معتدل ليلا على جميع المدن، مع ظهور شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تصل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على القاهرة 35 العظمى و 24 الصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و 23 الصغرى، وبني سويف 38 العظمى و 23 الصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 28 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 29 للعظمى و 23 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 23 الصغرى، وقنا 42 العظمى و 28 الصغرى، وأسيوط 40 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رفح 31 العظمى و 23 الصغرى، ومرسى مطروح 29 العظمى و 23 الصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 25 الصغرى، وطنطا 35 العظمى و 23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر 36 العظمى و 24 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 24 للصغرى، والعلمين الجديدة 28 للعظمى و 23 الصغرى، وسفاجا 38 العظمى و 27 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا في الفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى، وحلايب 35 العظمى و 28 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 24 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى و 23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بنها 35 العظمى و23 الصغرى، والعاصمة الإدارية 35 درجة للعظمي و 24 الصغرى، والمنيا 39 للعظمى و 23 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 27 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في دمياط 29 العظمى و 22 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 24 الصغرى، و سانت كاترين 33 العظمى و 16 الصغرى. وأبو سمبل 42 العظمى و 28 الصغرى

وتسجل درجة الحرارة غدا في الغردقة 39 للعظمى و 28 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 23 الصغرى، وبورسعيد 31 العظمى و 23 الصغرى، والوادي الجديد 44 للعظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في السويس 36 العظمى و 23 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 26 الصغرى، والسلوم 30 العظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الأقصر

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في شلاتين 38 للعظمى و 29 صغرى، والأقصر 43 العظمى و 27 الصغرى، ورأس حدربة 34 العظمى و 27 الصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 25 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في رأس غارب 37 العظمى و 27 الصغرى، والطور 36 العظمى و 26 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 24 صغرى.

وتصل حالة البحر المتوسط إلى خفيفة على مدار اليوم، بارتفاع الموج 0.5 إلى 1.25متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتكشف عن حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

ونفسر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: