درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة نهارا على العاصمة وتسجل 36 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، وتسجل في العاصمة 36 للعظمي.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا الاثنين تصل فى القاهرة 36 للعظمى و 24 للصغرى، ووادي النطرون 34 للعظمى و 23 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 23 للصغرى، وبلطيم 30 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 31 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 35 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 23 للصغرى، والسلوم 33 للعظمى و 22 للصغرى، وبورسعيد 31 للعظمى و 24 للصغرى.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا فى المنصورة 35 للعظمى و 24 للصغرى، والاسماعيلية 36 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 36 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى نخل 36 للعظمى و 18 للصغرى، ونويبع 37 للعظمى و 25 للصغرى، وطابا 36 للعظمى و 23 للصغرى، وكاترين 32 للعظمى و 18 للصغرى، والطور 38 للعظمى و 25 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 29 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و 29 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و 28 للصغري، والفيوم 36 للعظمي و 24 للصغري، وبني سويف 37 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 38 للعظمي و 24 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى أسيوط 39 للعظمي و 24 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 26 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 27 للصغري.

درجة الحرارة فى أسوان

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 41 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 38 للعظمي و 27 للصغري، وحلايب 34 للعظمي و 28 للصغري.

وتتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع أمواج 1 متر الى 1.75 متر، وحركة رياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر من خفيف الى معتدل بارتفاع أمواج من 1.75 متر ورياح شمالية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المحافظات والمدن المصرية: