درجات الحرارة غدا..طقس شديد الحرارة نهارا على مدن الصعيد وأسوان 41 للعظمى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن والمحافظات، ليسود طقس حار رطب على القاهرة البكري و الوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تشهد جميع المدن طقس معتدل الحرارة ليلا، ونشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة بسرعة 14 عقدة في الاتجاه الشمالى الغربي، مع شبورة مائية على الطرق صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة غدا على مختلف الانحاء، وتبلغ على القاهرة 34 العظمى و 23 الصغرى، و6 أكتوبر 35 العظمى و 23 الصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 22 الصغرى، وسفاجا 37 العظمى و 27 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 30 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 34 العظمى و 22 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 22 للصغرى، وبنها 34 العظمى و 23 الصغرى.

وتتوقع الأرصاد، ان تصل درجة الحرارة غدا على حلايب 34 العظمى و 29 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 22 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 21 الصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى.

وذكرت، أن درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 34 العظمى و 23 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 24 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 27 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى سوهاج

وتبلغ درجة الحرارة غدا في العاصمة الإدارية 35 درجة و 23 الصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 26 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 22 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الزقازيق 35 العظمى و 23 الصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 23 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى و 27 الصغرى، وأسيوط 37 العظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 40 للعظمى و 27 الصغرى، ودمياط 31 العظمى و 22 الصغرى، ومرسى علم 37 للعظمى و 26 الصغرى، وبني سويف 37 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في السويس 35 العظمى و 23 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 23 الصغرى، وشرم الشيخ 38 للعظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في شلاتين 36 للعظمى و 28 صغرى، والسلوم 32 العظمى و 23 الصغرى، والطور 35 العظمى و 27 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 23 صغرى، وقنا 40 العظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في كاترين 33 العظمى و 16 الصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 23 الصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 22 صغرى، والأقصر 41 العظمى و 27 الصغرى، ورأس حدربة 34 العظمى و 28 الصغرى.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع نسبة الرطوبة غدا على المدن وتسجل في القاهرة 70 للعظمى و 35 للصغري، والوجه البحري 75 للعظمى و 40 للصغرى، و شمال الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغرى، و جنوب الصعيد 35 للعظمى و 15 للصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع أمواج من 1الى 1.5متر، ورياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج من 1.5الى 2 متر اتجاهها شمالية غربية على فترت متقطعة من اليوم..

وتوضح في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن: