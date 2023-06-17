درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة نهارا والإسكندرية 28 للعظمى

تتوقع الأرصاد، تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة غدا الأحد على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

كما تظهر شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، مع حركة نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 13 عقده في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير درجات الحرارة غدا في القاهرة 34 العظمى و 22 الصغرى، ومرسى مطروح 27 العظمى و 20 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و 23 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 34 العظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وقالت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 28 للعظمى و 20 للصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 22 للصغرى، وشرم الشيخ 38 للعظمى و 28 الصغرى، والأقصر 45 العظمى و 31 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى قنا

وتبلغ درجة الحرارة غدا في قنا 43 العظمى و 30 الصغرى، والفيوم 36 للعظمى و25 للصغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 27 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 22 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في بورسعيد 28 العظمى و 21 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 24 الصغرى، وأسيوط 37 العظمى و 25 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 28 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في طنطا 34 العظمى و 22 الصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 27 صغرى، والعلمين الجديدة 28 للعظمى و 21 الصغرى، ودمياط 28 العظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في رفح 28 العظمى و 21 الصغرى، و وادي النطرون 33 العظمى و 21 الصغرى، وسيوة 33 للعظمى و23 صغرى، والسلوم 28 العظمى و 21 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في أبو سمبل 45 العظمى و 30 الصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 22 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 22 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 22 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في سوهاج 40 للعظمى و 28 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 22 الصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 23 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في شبين الكوم 34 للعظمى و 22 صغرى، والمنيا 36 للعظمى و 24 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى و 26 الصغرى، حلايب 35 العظمى و 28 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الطور 34 العظمى و 26 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 23 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و 14 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة غدا في طابا 32 للعظمى و 28 الصغرى، سفاجا 38 العظمى و 27 الصغرى، والسويس 34 العظمى و 24 الصغرى، وأبو رماد 37 العظمى و 27 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن: