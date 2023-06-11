درجات الحرارة غدا..طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب البلاد والقاهرة 35 للعظمى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

كما تبلغ نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 14 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا في القاهرة 35 العظمى و 24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 35 درجة و 23 الصغرى، وأسيوط 38 العظمى و 25 الصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 20 صغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 28 للعظمى و 20 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 22 الصغرى ، ورأس غارب 36 العظمى و 27 الصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 26 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في الوادي الجديد 41 للعظمى و 27 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 23 صغرى، وأبو رماد 34 العظمى و 25 الصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في مدينة 6 أكتوبر 36 العظمى و 23 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 23 الصغرى، ورفح 28 العظمى و 21 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا في الزقازيق 36 العظمى و 24 الصغرى، والمنصورة 35 العظمى و 24 الصغرى، والأقصر 40 العظمى و 27 الصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في كاترين 29 العظمى و 17 الصغرى، وحلايب 34 العظمى و 26 الصغرى، وطابا 34 للعظمى و 27 الصغرى، ونخل 35 العظمى و17 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى وادي النطرون 36 العظمى و 22 الصغرى، ومرسى مطروح 25 العظمى و 18 الصغرى، وسفاجا 37 العظمى و 27 الصغرى، بنها 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في دمياط 27 العظمى و 22 الصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 23 الصغرى، وبورسعيد 26 العظمى و 23 الصغرى، والسويس 35 العظمى و 22 الصغرى .

درجة الحرارة غدا فى طنطا

وتصل درجة الحرارة غدا في طنطا 33 العظمى و 22 الصغرى، والغردقة 36 للعظمى و 26 الصغرى، والعريش 28 العظمى و 21 للصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في السلوم 28 العظمى و 18 الصغرى، وبني سويف 35 العظمى و 24 الصغرى، والطور 36 العظمى و 25 الصغرى، وأبو سمبل 41 العظمى و 28 الصغرى. وشلاتين 35 للعظمى و 25 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة في قنا 40 العظمى و 27 الصغرى، وشرم الشيخ 36 للعظمى و 28 الصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 20 الصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى و 26 الصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 0.5 الى 1.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتذكر تغير حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن: