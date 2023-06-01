درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة نهارا وأسوان تسجل 43 درجة

أعلنت الهيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة غدا الجمعة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، و طقس معتدل ليلا.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة وتبلغ سرعتها 20 عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وقالت الأرصاد، في التقرير إن درجات الحرارة غدا في القاهرة 40 العظمى و 24 الصغرى، ومرسى مطروح 25 العظمى و 18 الصغرى، والعريش 40 العظمى و 21 للصغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى و 28 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 33 للعظمى و 20 للصغرى، ونخل 38 العظمى و18 الصغرى، وادي النطرون 40 العظمى و 24 الصغرى، وطنطا 38 العظمى و 23 الصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في الأقصر 42 العظمى و 27 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 40 للعظمى و 25 للصغرى، والفيوم 41 للعظمى و 25 للصغرى، وبنها 40 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى السويس

وتسجل درجة الحرارة غدا في السويس 38 العظمى و 24 الصغرى، والإسماعيلية 40 العظمى و 24 للصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 28 الصغرى، والمنصورة 38 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في سوهاج 41 للعظمى و 26 للصغرى، وشبين الكوم 40 للعظمى و 24 صغرى، والطور 38 العظمى و 26 للصغرى، وسيوة 32 للعظمى و 23 صغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في رأس سدر 40 للعظمى و 26 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و 14 الصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 25 صغرى، ورفح 40 العظمى و 20 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في بورسعيد 35 العظمى و 22 الصغرى، وحلايب 33 العظمى و 28 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 27 الصغرى، والسلوم 27 العظمى و 19 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 38 العظمى و 23 الصغرى، ودمنهور 39 للعظمى و 23 الصغرى، وأسوان 43 للعظمى و 28 الصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في طابا 36 للعظمى و 24 الصغرى، وأسيوط 42 العظمى و 25 الصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 20 الصغرى، والمنيا 42 للعظمى و 26 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع الموج 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية، وتتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

و فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن: