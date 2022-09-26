درجات الحرارة غدا ..طقس شديد الحرارة نهارا ونشاط للرياح ليلا والقاهرة 35 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ونشاط حركة الرياح على بعض المناطق ليلا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 للعظمى و 24 للصغرى، والعاصمة الادارية 34 للعظمى و 24 للصغرى، ومدينة أكتوبر 35 للعظمى و 232 للصغرى، وبنها 34 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 32 للعظمى و 24 للصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 24 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 23 للصغرى، و ومرسي مطروح 30 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى المنصورة 33 للعظمى و 22 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و 24 للصغرى، وبورسعيد 31 للعظمى و 25 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى و 23 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى السويس 35 للعظمى و 23 للصغرى، والزقازيق 34 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 23 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 31 للصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى العريش 30 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 30 للعظمى و 23 للصغرى، ونخل 35 للعظمى و 16 الصغرى، ورأس سدر 38 للعظمى و 21 للصغرى، ونخل 35 للعظمى و 16 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى حلايب 36 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 23 للصغرى، والطور 36 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 40 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بنى سويف 37 للعظمى و 23 للصغرى، والمنيا 40 للعظمى و 23 للصغرى، وأسيوط 41 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتابعت أن درجة الحرارة غدا فى أسوان 43 للعظمى و 26 للصغرى، والأقصر 43 للعظمى و 25 للصغرى، والوادي الجديد 44 للعظمى و 29 للصغرى.

وتتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع أمواج يصل الى 1.5 متر، ورياح شمالية شرقية، وتعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع 1.75 متر ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على المحافظات المصرية:

