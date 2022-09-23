درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة نهارا على الجنوب والعظمى في أسوان 41

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت وتصل فى القاهرة 33 للعظمى، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا، ونشاط للرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، وتبلغ الرطوبة على القاهرة 75 للعظمى و 35 للصغرى، والصعيد 45 للعظمى و 20 للصغرى.

وتتعرض بعض المناطق إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد بمدن السلوم ومطروح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، ان تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة إلى 33 للعظمى و 23 للصغرى، ومدينة أكتوبر 34 للعظمى و 22 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 22 للصغرى، وكفر الشيخ 31 للعظمى و 22 للصغرى.

درجات الحرارة غدا الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 29 للعظمى و 22 للصغرى، والعلمين 30 للعظمى و 22 للصغرى، ووادي النطرون 31 للعظمى و 21 للصغرى، ومطروح 28 للصغرى، 21 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 29 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 34 للعظمى و 22 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 32 للعظمى و 22 للصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى طابا 35 للعظمى و 23 للصغرى، ونويبع 37 للعظمى و 22 للصغرى، وحلايب 32 للعظمى و 26 للصغرى، والغردقة 36 للعظمى و 25 للصغرى، ومرسي علم 35 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بنى سويف 34 للعظمى و 23 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 23 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 23 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى قنا 40 للعظمى و 23 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى و 24 للصغرى، وأسوان 41 للعظمى و 26 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 23 للصغرى، وأبو سمبل 39 للعظمى و 25 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتسجل حالة البحر المتوسط اعتدال على مدار اليوم بارتفاع أمواج يصل الى 1.5 متر الى 2.25 متر، ورياح شمالية شرقية، والبحر الأحمر تتراوح حالتة من معتدل الى مضطرب بارتفاع من 1.5 متر 2.5 متر ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المحافظات :