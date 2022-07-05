درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة نهارا وتسجل في القاهرة 36 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المحافظات والمدن، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 36 للعظمى، و25 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى، و25 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى، و24 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى، و23 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى، و24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وذكرت أن درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 32 للعظمى، و24 للصغرى، ووادي النطرون 36 للعظمى، و24 للصغرى، وسيوة 36 للعظمى، و22 للصغرى، ودمياط 30 للعظمى، و24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى المنصورة إلى 35 للعظمى، و24 للصغرى، والإسماعيلية 37 للعظمى، و23 للصغرى، والسويس 36 للعظمى، و24 للصغرى، ورفح 32 للعظمى، و23 للصغرى، ورأس سدر 38 للعظمى، و26 للصغرى، ونخل 35 للعظمى، و18 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى نويبع إلى 37 للعظمى، و25 للصغرى، وطابا 35 للعظمى، و24 للصغرى، وكاترين 32 للعظمى، و17 للصغرى، ورفح 32 للعظمى، و23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمى، و28 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى، و28 للصغرى، ومرسى علم 37 للعظمى، و26 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى، و25 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى وبنى سويف إلى 37 للعظمى، و25 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى، و24 للصغرى، وأسيوط 39 للعظمى، و24 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى، و25 للصغرى، وقنا 40 للعظمى، و25 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى، و27 الصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

وتصل درجة الحرارة غدا فى أسوان إلى 41 للعظمى، و28 للصغرى، وإدفو 41 للعظمى، و27 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى، و25 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى، و29 الصغرى.

كما ترتفع نسبة الرطوبة نهارا على أغلب المدن، مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بمعدلات من 2 و3 درجات مئوية، وتنشط حركة الرياح على بعض المناطق من القاهرة ووسط سيناء ومدن الصعيد.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على أغلب المدن: