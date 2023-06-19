درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة مشمس جنوبا والأقصر 38 للعظمى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة غدا الثلاثاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا على جميع الأنحاء، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وقالت الأرصاد في التقرير إن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 32 العظمى، و21 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 33 العظمى، و22 الصغرى، وكفر الشيخ 31 العظمى، و20 الصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى، و20 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية إلى 27 للعظمى، و20 للصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى، و29 الصغرى، والمنصورة 32 العظمى، و21 الصغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى، و20 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الغردقة

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الغردقة 37 للعظمى، و27 الصغرى، وبورسعيد 27 العظمى، و20 الصغرى، وحلايب 33 العظمى، و28 الصغرى، والفيوم 33 للعظمى، و20 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في بني سويف 33 العظمى، و22 الصغرى، وأبو رماد 34 العظمى، و27 الصغرى، ووادي النطرون 33 العظمى، و20 الصغرى، وأسيوط 37 العظمى، و26 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى السويس

وتبلغ درجة الحرارة غدا في السويس 33 العظمى، و21 الصغرى، وقنا 37 العظمى، و27 الصغرى، ورأس حدربة 34 العظمى، و28 الصغرى، ودمياط 27 العظمى، و20 الصغرى.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في شلاتين 36 للعظمى، و27 صغرى، وسوهاج 37 للعظمى، و26 للصغرى، والإسماعيلية 32 العظمى، و21 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 32 للعظمى، و21 الصغرى، وسيوة 32 للعظمى، و19 صغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى، و21 للصغرى، ورأس غارب 37 العظمى، و26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في دمنهور 31 للعظمى، و21 الصغرى، ومرسى علم 37 للعظمى، و28 الصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى، و29 الصغرى، وطنطا 32 العظمى، و21 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في المنيا 34 للعظمى، و23 الصغرى، وسفاجا 37 العظمى، و27 الصغرى، وطابا 34 للعظمى، و25 الصغرى، والطور 36 العظمى، و26 الصغرى، وكاترين 31 العظمى، و14 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى رفح

وتصل درجة الحرارة غدا في الزقازيق إلى 33 العظمى، و22 الصغرى، ورفح 27 العظمى، و20 الصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى، و24 الصغرى، وشرم الشيخ 37 للعظمى، و26 الصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في السلوم 27 العظمى، و19 الصغرى، والأقصر 38 العظمى، و28 الصغرى، وبنها 32 العظمى، و21 الصغرى.

وتتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، بارتفاع الموج 1.25 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتتغير حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

تتوقع الأرصاد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وأقصى جنوب الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة على فترات متقطعة، بسرعة 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء على مختلف المدن: