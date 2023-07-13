درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة مشمس نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى فى القاهرة 36

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على جميع المدن، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، و اعتدال الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

وظهور شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا الجمعة على القاهرة 36 العظمى و 25 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 23 الصغرى، وكفر الشيخ 35 العظمى و 24 الصغرى، والعريش 35 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 32 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 35 العظمى و 24 الصغرى، وبني سويف 38 العظمى و 25 الصغرى، والمنيا 39 للعظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في أبو رماد 35 العظمى و28 الصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 24 الصغرى، ودمنهور 36 للعظمى و 25 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 24 الصغرى، ورأس غارب 38 العظمى و 27 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى السويس

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى السويس 36 العظمى و 23 الصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 25 صغرى، و 6 أكتوبر 37 العظمى و 24 الصغرى، و شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 الصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في دمياط 34 العظمى و 24 الصغرى، ورأس حدربة 34 العظمى و 27 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 29 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 28 الصغرى، والفيوم 39 العظمى و 24 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في سيوة 36 للعظمى و 20 صغرى، والإسماعيلية 37 العظمى و 24 للصغرى، ورفح 34 العظمى و 25 الصغرى، ومرسى مطروح 28 العظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى حلايب

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى رأس سدر 37 للعظمى و 26 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و28 الصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 26 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 28 الصغرى، ونخل 39 العظمى و 21 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شلاتين 38 للعظمى و 27 صغرى، والطور 34 العظمى و 25 الصغرى، والعاصمة الإدارية 36 درجة و 24 الصغرى، وأسوان 43 العظمى و 29 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 36 العظمى و 24 الصغرى، وبورسعيد 34 العظمى و 24 الصغرى، والسلوم 33 العظمى و 21 الصغرى،، والزقازيق 37 العظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة غدا قنا

وتصل درجة الحرارة غدا في قنا 42 العظمى و 27 الصغرى، والمنصورة 36 العظمى و 25 الصغرى، وكاترين 34 العظمى و 17 الصغرى، وبنها 36 العظمى و25 الصغرى، والأقصر 43 العظمى و 28 الصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع الموج من 1.75 إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن: