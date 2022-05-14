درجات الحرارة غدا .. طقس شديد الحرارة على مدن الصعيد.. و«العظمى» في أسوان 43

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن والمحافظات، وتصل فى أسوان 43 للعظمى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على مدن شمال وجنوب الصعيد ومعتدل ليلًَا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

كما يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري ولطيف ليلًا، وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 31 للعظمى و 18 للصغرى، ودمنهور 30 للعظمى و 17 للصغرى، وبلطيم 26 للعظمى و 17 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وتتوقع الارصاد أن تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 25 للعظمى و 17 للصغرى، وطنطا 31 للعظمى و 19 للصغرى، ومطروح 23 للعظمى و 1 للصغرى، وسيوة 29 للعظمى و 15 للصغرى.

وذكرت الأرصاد، ان درجة الحرارة غدا بورسعيد 24 للعظمي و 18 للصغري، ودمياط 24 للعظمي و 18 للصغري، والزقازيق 32 للعظمي و 19 للصغري، والمنصورة 31 للعظمي و 19 للصغري، والاسماعيلية 32 للعظمي 18 للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 39 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 39 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 23 للصغري، والفيوم 36 للعظمي و 20 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بني سويف 36 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا 38 للعظمي و 22 للصغري، واسيوط 39 للعظمي و 2 1للصغري، وسوهاج 40 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى قنا

كما تصل درجة الحرارة فى قنا 42 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 42 للعظمي و 24 للصغري، واسوان 43 للعظمي و 25 للصغري، وادفو 43 للعظمي و25 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى حلايب 30 للعظمي و 21 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و 22 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 23 للصغري.

كما تصل حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 1.5 الى 2.5 متر، فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 1 الى 2.5 متر وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف الانحاء والمدن: