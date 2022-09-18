درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وأسوان تسجل 37 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن والمحافظات، إذ تنخفض الحرارة بشكل طفيف على شمال البلاد حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 30 : 32 درجة علي القاهرة كما تنشط الرياح نسبيا لتعطي شعور أفضل بحرارة الطقس.

كما تظل الأجواء شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة 37 درجة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وذكرت أن درجات الحرارة غدا في القاهرة 32 للعظمى و 24 للصغرى، ومدينة أكتوبر 33 للعظمى و 23 للصغرى، وكفر الشيخ 30 للعظمى و 22 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الاسكندرية 30 للعظمى و 22 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و 21 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بورسعيد 30 للعظمى و 24 للصغرى، و الإسماعيلية 33 للعظمى و 22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 32 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 32 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كنا تسجل الحرارة في رفح 29 للعظمى و 20 للصغرى، والطور 31 للعظمى و 24 للصغرى، و راس سدر 33 للعظمى و 23 للصغرى، ونخل 30 للعظمى و 16 للصغرى.

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة في طابا 32 للعظمى و 23 للصغرى، ونويبع 34 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 26 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في شرم الشيخ 34 للعظمى و 26 للصغرى، و الغردقة 34 للعظمى و 25 للصغرى، ومرسي علم 33 للعظمى و 25 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في الفيوم 32 للعظمى و 20 للصغرى، وبني سويف 32 للعظمى و 21 للصغرى، والمنيا 33 للعظمى و 21 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في أسوان

وتتوقع أن تسجل درجة الحرارة فى أسوان 37 للعظمى و 26 للصغرى، والأقصر 37 للعظمى و 25 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 25 للصغرى، وأبو سمبل 39 للعظمى و 22 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين علي جميع المدن والمحافظات المصرية:

