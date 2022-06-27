درجات الحرارة غدا .. طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وتصل فى الأقصر إلى 39 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن، وتصل فى القاهرة إلى 33 للعظمى، والأقصر 39 للعظمى، لتشهد طقسًا حارًّا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد أن جميع المدن تشهد طقسًا معتدلًا ليلًا مع نشاط لحركة الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 33 للعظمى، و23 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى، و23 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى، و23 للصغرى، ووادي النطرون 34 للعظمى، و24 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى، و22 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 30 للعظمى، و23 للصغرى، ومطروح 28 للعظمى، و23 للصغرى، وبورسعيد 30 للعظمى، و23 للصغرى، ودمياط 29 للعظمى، و23 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى، و24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية إلى 35 للعظمى، و23 للصغرى، والسويس 34 للعظمى، و23 للصغرى، والعريش 31 للعظمى، و22 للصغرى، ورفح 30 للعظمى، و21 للصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى، و24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى الطور إلى 36 للعظمى، و24 للصغرى، وشرم الشيخ 37 للعظمى، و27 للصغرى، والغردقة 36 للعظمى، و28 للصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى، و28 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى، و25 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى بني سويف

وتسجل درجة الحرارة غدا فى بني سويف 35 للعظمى، و24 للصغرى، والمنيا 35 للعظمى، و24 للصغرى، وأسيوط 36 للعظمى، و24 للصغرى، وسوهاج 36 للعظمى، و25 للصغرى، وقنا 38 للعظمى، و26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى أسوان إلى 40 للعظمى، و28 للصغرى، وإدفو 40 للعظمى، و27 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى، و25 للصغرى، وشلاتين 36 للعظمى، و24 للصغرى، وحلايب 32 للعظمى، و26 للصغرى.

ونعرض فى التقرر تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والمحافظات المصرية: