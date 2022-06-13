درجات الحرارة غدا .. طقس شديد الحرارة على الجنوب وتسجل فى أسوان 40 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة غدا الثلاثاء على كافة المدن والأنحاء، وتصل فى أسوان 40 للعظمي، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ولطيف على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتابعت ان درجات الحرارة غدا فى القاهرة 33 للعظمي و23 للصغري، ووادي النطرون 31 للعظمي و 22 للصغري، وشبين الكوم 33 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 21 للصغري، وبلطيم 28 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 29 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 32 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 27 للعظمي و 20 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 21 للصغري، وسيوة 31 للعظمي و 22 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 29 للعظمي و 21 للصغري، ودمياط 28 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 32 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 34 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة

كما تسجل درجة الحرارة فى السويس 32 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 29 للعظمي و 20 للصغري، والاسماعيلية 33 للعظمي و 23 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و 24 للصغري، ونخل 33 للعظمي و 18 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 36 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 28 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 27 للصغري، والطور 34 للعظمي و 25 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 34 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 35 للعظمي 23 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 25 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى اسوان 40 للعظمي و 26 للصغري، وادفو 41 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 26 للصغري، وحلايب 30 للعظمي و 23 للصغري.

حالة البحرين

وتتوقع الارصاد ان تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من متر الى 1.5 متر، فيما تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2 متر.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على كافة المدن والانحاء: