درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة على مدن الصعيد نهارا وأسيوط 35 للعظمى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن والمحافظات، ليحل طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما تشهد المدن ليلا طقس لطيف الحرارة على شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالى الشرقى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت هيئة الأرصاد عن تفاصيل النشرة الجوية ومؤشرات درجات الحرارة على مايقرب من 40 مدينة ومحافظة، إذ تسجل على القاهرة 31 العظمى و24 الصغرى، والعريش 29 العظمى و 22 الصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 25 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 28 للعظمى و23 الصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 25 صغرى، والغردقة 35 للعظمى و 25 الصغرى، والأقصر 39 العظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في المنيا 33 للعظمى و20 الصغرى، وطابا 30العظمى و 24 الصغرى، وبنها 30 العظمى و 23 الصغرى، وسفاجا 34 العظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في نخل 30 العظمى و 20 الصغرى، ومرسى مطروح 27 العظمى و 22 الصغرى، وكاترين 28 العظمى و17 الصغرى، والمنصورة 30 العظمى و 23 الصغرى

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الزقازيق 30 العظمى و23 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 درجة و23 الصغرى، والإسماعيلية 32 العظمى و 21 الصغرى، ودمنهور 29 للعظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة فى شبين الكوم

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في شبين الكوم 31 للعظمى و 23 صغرى، والفيوم 32 العظمى و 23 الصغرى، وبني سويف 32 العظمى و22 الصغرى، وادي النطرون 31 العظمى و23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في سيوة 29 للعظمى و 20 صغرى، ورأس سدر 32 للعظمى و 23 الصغرى، ودمياط 29 العظمى و 22 الصغرى، والطور 31 العظمى و 24 الصغرى.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل درجة الحرارة غدا في أسيوط 35 العظمى و20 الصغرى، ومرسى علم 35 للعظمى و 26 الصغرى، والعلمين 28 العظمى و 22 الصغرى، وبور سعيد 29 العظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 32 العظمى و 25 الصغرى، والسلوم 28 العظمى و 20 الصغرى، وقنا 38 العظمى و 24 الصغرى، وحلايب 33 العظمى و 26 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر 30 العظمى و 23 الصغرى ، والسويس 31 العظمى و 22 الصغرى، وأسوان 40 العظمى و 26 الصغرى، وكفر الشيخ 29 العظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة فى طنطا

وتابعت إن درجة الحرارة غدا في طنطا 30 العظمى و 23 الصغرى، والوادي الجديد 37 للعظمى و 23 الصغرى، وشرم الشيخ 36 للعظمى و 26 الصغرى، وأبو رماد 34 العظمى و 25 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى و 26 الصغرى.

كما تعتدل حركة الموج بالبحر المتوسط وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، وتعتدل أيضا حالة البحر الأحمر، بارتفاع الموج من 1.5 إلى2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتتوقع هيئة الأرصاد، تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: