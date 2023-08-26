درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة على مدن الصعيد نهارا وأسوان 45 للعظمى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مؤشرات درجات الحرارة غدا الأحد على جميع المدن، لتشهد البلاد طقسًا حارًّا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتصل الحرارة فى أسوان إلى 45 للعظمى.

وأضافت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ليلًا معتدلة الحرارة رطبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب- شلاتين) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد، في التقرير، تفاصيل درجات الحرارة غدا في المدن المصرية، وتصل فى القاهرة إلى 35 العظمى، و25 الصغرى، والمنيا 39 للعظمى، و24 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى، و24 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى، و29 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 31 للعظمى، و24 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى، و24 الصغرى، وطابا 36 للعظمى، و25 الصغرى، وأبو رماد 37 العظمى، و30 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في رفح 32 العظمى، و23 الصغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى، و30 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى، و24 الصغرى، وأسوان 45 العظمى، و29 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في مرسى مطروح إلى 31 العظمى، و22 الصغرى، والغردقة 40 للعظمى، و29 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى، و25 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى، و27 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى بنها

وتسجل درجة الحرارة غدا في بنها 35 العظمى، و24 الصغرى، والمنيا 39 للعظمى، و24 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى، و29 الصغرى، والعريش 33 العظمى، و23 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في طابا 36 للعظمى، و25 الصغرى، والأقصر 45 العظمى، و27 الصغرى، وبورسعيد 32 العظمى، و25 الصغرى، وبني سويف 38 العظمى، و23 الصغرى.،

وتسجل درجة الحرارة غدا في العاصمة الإدارية 36 درجة، و25 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى، و24 الصغرى، ووادي النطرون 34 العظمى، و23 الصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى، و23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى السويس

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في السويس 36 العظمى، و23 الصغرى، ونخل 37 العظمى، و21 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى، و29 الصغرى، والطور 36 العظمى، و27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر إلى 36 العظمى، و24 الصغرى، وشلاتين 41 للعظمى، و31 الصغرى، وسيوة 40 للعظمى، و25 الصغرى، والسلوم 35 العظمى، و23 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى، و24 للصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة غدا في دمياط 32 العظمى، و25 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى، و27 الصغرى، ودمنهور 33 للعظمى، و23 الصغرى، وكاترين 35 العظمى، و17 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الفيوم

وتبلغ درجة الحرارة غدا في حلايب 36 العظمى، و29 الصغرى، والفيوم 37 العظمى، و23 الصغرى، والوادي الجديد 46 للعظمى، و27 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى، و29 الصغرى.

كما تتغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، فيما تحذر من تغير حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 14 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على مختلف المدن: