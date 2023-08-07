درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وأسوان 45 للعظمى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتوضح حالة الطقس ليلا مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

وتشهد المدن نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة على اقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وقالت الأرصاد، إن تصل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على القاهرة 35 العظمى و 25 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 23 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 16 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 31 للعظمى و 24 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى و 31 الصغرى، وأبو رماد 40 العظمى و29 الصغرى، والغردقة 41 للعظمى و 30 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في مرسى علم 41 للعظمى و 30 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى، والمنيا 39 للعظمى و 26 الصغرى، وقنا 44 العظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى المنصورة 34 العظمى و 25 الصغرى، وطابا 39 للعظمى و 24 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 24 للصغرى، والعريش 32 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى بني سويف

وتصل درجة الحرارة غدا في بني سويف 38 العظمى و 26 الصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، وسوهاج 43 للعظمى و 28 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 24 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في بنها 35 العظمى و 25 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 26 صغرى، ورأس حدربة 37 العظمى و 28 الصغرى، والطور 38 العظمى و 26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى رأس غارب 39 العظمى و 29 الصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 25 صغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 27 الصغرى، والسويس 37 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى دمياط

وتبلغ درجة الحرارة غدا في أسوان 45 العظمى و 30 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 25 الصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى و 26 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و 24 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في السلوم 33 العظمى و 23 الصغرى، وادي النطرون 36 العظمى و 25 الصغرى، والعاصمة الإدارية 36 درجة و25 الصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شلاتين 40 للعظمى و 30 صغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و 26 الصغرى، و طنطا 34 العظمى و 26 الصغرى، والأقصر 45 العظمى و 27 الصغرى، والفيوم 37 العظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بورسعيد 32 العظمى و 24 الصغرى، 6 أكتوبر 36 العظمى و25 الصغرى، وحلايب 38 العظمى و 30 الصغرى، ونخل 38 العظمى و 17 الصغرى.

وتتوقع الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت الأرصاد، ان هناك سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: