درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والعظمى 37

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، و اعتدال الحرارة ليلا رطب على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 17 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

وتتعرض الطرق إلى ظهور شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن، و القاهرة 37 العظمى و 26 الصغر ، ومرسى مطروح 32 العظمى و 22 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 29 الصغرى، وأسوان 44 العظمى و 29 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 37 للعظمى و 26 الصغرى، وسيوة 39 للعظمى و 20 صغرى، ونخل 39 العظمى و 21 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في قنا 44 العظمى و 27 الصغرى، وبورسعيد 35 العظمى و 24 الصغرى، ودمياط 34 العظمى و 25 الصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الفيوم 40 العظمى و 24 الصغرى، وشبين الكوم 37 للعظمى و 26 صغرى، والسويس 37 العظمى و 24 الصغرى، وبني سويف 40 العظمى و 25 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى المنصورة

وتسجل درجة الحرارة غدا في أبو رماد 35 العظمى و28 الصغرى، والمنصورة 36 العظمى و 26 الصغرى، وبنها 37 العظمى و26 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى و 27 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، والإسماعيلية 38 العظمى و 24 للصغرى، ورفح 34 العظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 36 العظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى طنطا 36 العظمى و 25 الصغرى، وكاترين 36 العظمى و 18 الصغرى، و6 أكتوبر 38 العظمى و 25 الصغرى، والطور 38 العظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في شلاتين 38 للعظمى و 27 صغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و28 الصغرى، وطابا 38 للعظمى و 25 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى السلوم

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 37 العظمى و 25 الصغرى، والسلوم 34 العظمى و 21 الصغرى، والزقازيق 37 العظمى و 27 الصغرى، والأقصر 44 العظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في رأس سدر 38 للعظمى و 26 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 28 الصغرى، والعريش 35 العظمى و 24 الصغرى، والمنيا 40 للعظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ في الوادي الجديد 43 للعظمى و 24 الصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 29 الصغرى، ورأس غارب 38 العظمى و 27 الصغرى، والعاصمة الإدارية 37 درجة و 25 الصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتراوح أيضا حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن: