درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وأسوان 41 للعظمى

أعلنت الأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن، لتشهد طقس نهارا حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، و اعتدال الطقس ليلا على جميع المدن.

كما تظهر شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الشمالي الغربي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن، وتبلغ على القاهرة 35 العظمى و 23 الصغرى، و شرم الشيخ 37 للعظمى و 29 الصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 28 الصغرى، ومرسى مطروح 29 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 30 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 36 العظمى و 23 الصغرى، والسلوم 31 العظمى و 23 الصغرى، وبني سويف 37 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في سوهاج 39 للعظمى و 26 الصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 26 الصغرى، ورأس حدربة 33 العظمى و 27 الصغرى، وحلايب 34 العظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 34 العظمى و 24 الصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 24 الصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر 36 العظمى و 24 الصغرى، واسيوط 38 العظمى و 25 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى و30 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في والمنيا 37 للعظمى و 24 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 27 الصغرى، وسفاجا 38 العظمى و 27 الصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في المنصورة 33 العظمى و 24 الصغرى، والأقصر 40 العظمى و 27 الصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 29 صغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 28 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 34 للعظمى و 24 صغرى، ودمياط 32 العظمى و 22 الصغرى، وطنطا 34 العظمى و 23 الصغرى، والعاصمة الإدارية 36 درجة و 23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى كاترين

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 36 العظمى و 23 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 16 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 23 الصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 23 صغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الطور 36 العظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 24 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 25 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 23 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في قنا 39 العظمى و 27 الصغرى، ورفح 32 العظمى و 22 الصغرى، وبنها 35 العظمى و24 الصغرى.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط غدا، بارتفاع الموج 1.5الى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 3متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن: