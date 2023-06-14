درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وأسوان 40 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية بشكل مؤقت على بعض المدن وفق درجات الحرارة غدا الخميس، إذ تشهد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ولفتت الأرصاد، إلى أنه ستنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة ، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي، وتسجل درجات الحرارة غدا على أسوان 40 للعظمى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن، وتبلغ في القاهرة 33 العظمى و 22 الصغرى، دمياط 27 العظمى و 21 الصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 22 للصغرى، وطابا 31 للعظمى و 21 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية إلى 29 للعظمى و 21 للصغرى، وأسيوط 36 العظمى و 23 الصغرى ، ورأس سدر 34 للعظمى و 23 الصغرى، ورفح 28 العظمى و 20 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى بورسعيد

وتبلغ درجة الحرارة في بورسعيد 26 العظمى و 23 الصغرى، وشرم الشيخ 36 للعظمى و26 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 26 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 34 العظمى و 23 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في سيوة 34 للعظمى و 26 صغرى، وبني سويف 34 العظمى و 22 الصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى و 27 الصغرى، وأبو رماد 34 العظمى و 27 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في المنصورة 33 العظمى و 22 الصغرى، وقنا 38 العظمى و 25 الصغرى، والغردقة 36 للعظمى و 27 الصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى سوهاج

وتصل درجة الحرارة غدا في شلاتين إلى 35 للعظمى و 26 صغرى، وسوهاج 37 للعظمى و 24 للصغرى، وسفاجا 35 العظمى و 26 الصغرى، وكاترين 27 العظمى و 14 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى السويس 33 العظمى و 22 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 22 صغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 21 الصغرى، ونخل 32 العظمى و18 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في أبو سمبل إلى 39 العظمى و 26 الصغرى، ورأس غارب 36 العظمى و 26 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 درجة و 22 الصغرى، والسلوم 32 العظمى و 24 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 28 للعظمى و 21 الصغرى، والوادي الجديد 38 للعظمى و 25 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 21 للصغرى، وحلايب 32 العظمى و 28 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الطور 33 العظمى و24 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 21 الصغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى و 20 الصغرى، والأقصر 39 العظمى و 27 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى دمنهور

وتسجل درجة الحرارة في الزقازيق 33 العظمى و 22 الصغرى، وسيوة 34 للعظمى و 26 صغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 22 الصغرى، وطنطا 32 العظمى و 21 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 22 الصغرى.

وتتوقع هيئة الأرصاد، اعتدال حالة البحر المتوسط بارتفاع الموج 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية، فيما تعتدل أيضا حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

كما تتعرض الطرق لشبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: