درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وأسوان 39 للعظمى

أصدرت الهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على بقية الأنحاء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي، مع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد، في التقرير، تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، على مختلف المدن، وتصل على القاهرة إلى 33 العظمى، و22 الصغرى، والسويس 33 العظمى، و21 الصغرى، والعريش 29 العظمى، و20 للصغرى، والغردقة 35 للعظمى، و24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية إلى 28 للعظمى، و19 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى، و21 الصغرى، والفيوم 33 للعظمى، و22 للصغرى، ونخل 30 العظمى، و14 الصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في العلمين الجديدة 27 للعظمى، و19 الصغرى، وبنها 33 العظمى، و21 الصغرى، وسوهاج 37 للعظمى، و23 للصغرى، وأسوان 39 للعظمى، و26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في رفح 28 العظمى، و20 الصغرى، والمنصورة 32 العظمى، و21 الصغرى، والمنيا 34 للعظمى، و22 الصغرى، والإسماعيلية 33 العظمى، و21 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الأقصر

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في والأقصر 38 العظمى، و25 الصغرى، والسلوم 26 العظمى، و18 الصغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى، و18 الصغرى، وشرم الشيخ 35 للعظمى، و24 الصغرى.

كما تبلغ الأرصاد درجة الحرارة غدا في مدينة 6 أكتوبر 34 للعظمى، و22 للصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى، و20 الصغرى، وحلايب 33 العظمى، و25 الصغرى، ومرسى علم 35 للعظمى، و24 الصغرى، وشلاتين 33 للعظمى، و25 للصغرى.

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في طنطا 32 العظمى، و19 الصغرى، وطابا 29 للعظمى، و20 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى، و18 صغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى، و25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس سدر إلى 34 للعظمى، و21 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى، و21 للصغرى، وبورسعيد 28 العظمى، و20 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى كاترين

وتسجل درجة الحرارة غدا في الطور 34 العظمى، و22 للصغرى، وكاترين 27 العظمى، و12 الصغرى، ووادي النطرون 33 العظمى، و21 الصغرى، وأسيوط 35 العظمى، و22 الصغرى.

وتتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 1 إلى 2 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، واعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: