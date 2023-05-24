درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد والعظمى بأسوان 42

تتوقع الأرصاد الجوية، طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب البلاد وفق درجات الحرارة غدا الخميس على المدن، وتصل فى أسوان 42 للعظمى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس ليلا طقس لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقى الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وكشفت الأرصاد في التقرير عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن، وتسجل على القاهرة 33 العظمى و 22 الصغرى، وطنطا 32 العظمى و 20 الصغرى، وأسوان 42 للعظمى و 27 الصغرى، وبنها 33 العظمى و21 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 28 للعظمى و 18 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 34 للعظمى و 21 للصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 22 للصغرى، والإسماعيلية 33 العظمى و 19 للصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في سفاجا 35 للعظمى و 23 الصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 23 للصغرى، ونخل 36 العظمى و17 الصغرى، وشرم الشيخ 34 للعظمى و 26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في أسيوط 39 العظمى و 22 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 21 الصغرى ، وبورسعيد 25 العظمى و 18 الصغرى، والعريش 27 العظمى و 18 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في المنصورة

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في رأس سدر 34 للعظمى و 22 الصغرى، والمنصورة 32 العظمى و 21 الصغرى، ومرسى علم 35 للعظمى و 25 الصغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى و 17 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في السلوم 27 العظمى و 16 الصغرى، والطور 37 العظمى و 24 للصغرى، والغردقة 36 للعظمى و 25 الصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 22 للصغرى.

وأوضحت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في دمنهور 32 للعظمى و 22 الصغرى، وكاترين 31 العظمى و 13 الصغرى، وحلايب 32 العظمى و 24 الصغرى، والأقصر 41 العظمى و 27 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 41 للعظمى و 27 الصغرى، وشلاتين 33 للعظمى و 24 صغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 18 الصغرى، ورأس حدربة 32 العظمى و 23 للصغرى، وسيوة 34 للعظمى و 17 صغرى.

درجة الحرارة غدا في السويس

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في السويس 33 العظمى و20 الصغرى، وطابا 34 للعظمى و 20 الصغرى، ورفح 26 العظمى و 19 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 22 صغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 20 الصغرى.

وتتوقع الأرصاد، اعتدال حالة البحر المتوسط، بارتفاع الموج 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية، وتعتدل ايضا حالة البحر الأحمر بارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: