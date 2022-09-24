درجات الحرارة غدا ..طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وتصل فى القاهرة 34 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن والمحافظات، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتصل في القاهرة 34 للعظمى و 23 للصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلا تكون معتدلة الحرارة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط لحركة الرياح على بعض المناطق.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع ان تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمى و 23 للصغرى، ومدينة أكتوبر 34 للعظمى و 23 للصغرى، والعاصمة الادارية 34 للعظمى و 23 للصغرى، وبنها 34 للعظمى و 23 للصغرى، وكفر الشيخ 32 للعظمى و 22 للصغرى، والمنصورة 33 للعظمى و 22 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 30 للعظمى و 22 للصغرى، والعلمين 30 للعظمى و 22 للصغرى، ووادي النطرون 32 للعظمى و 21 للصغرى، ومرسي مطروح 28 للعظمى و 21 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 22 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 29 للعظمى و 23 للصغرى، والإسماعيلية 34 للعظمى و 22 للصغرى، والسويس 34 للعظمى و 22 للصغرى، والسلوم 28 للعظمى و 20 للصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 20 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى طابا 36 للعظمى و 22 للصغرى، ونويبع 39 للعظمى و 24 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 26 للصغرى، والفيوم 39 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة فى بني سويف 39 للعظمى و 23 للصغرى، والمنيا 41 للعظمى و 23 للصغرى، وأسيوط 42 للعظمى و 23 للصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 23 للصغرى، وقنا 43 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى أسوان 43 للعظمى و 26 للصغرى، والأقصر 43 للعظمى و 25 للصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 24 الصغرى، وأبو سمبل 42 للعظمى و 25 للصغرى.

اضطراب حالة البحر الاحمر

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تصل حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يصل الى 1.75 متر ورياح شمالية شرقية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع أمواج يتجاوز 2.5 متر ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المحافظات والمدن :