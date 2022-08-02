درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد والعظمى في أسوان 42

تتوقع الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الصيفية على كافة المدن وفق درجات الحرارة غدا الأربعاء، وتسجل فى القاهرة 35 للعظمى وأسوان 42 للعظمى، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء، مع شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتتوقع الأرصاد، نشاط لحركة الرياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 34 للعظمى و 24 للصغرى، والمنصورة 35 للعظمى و 25 للصغرى، وسيوة 39 للعظمى و 23 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 32 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 25ر للصغرى، ومطروح 31 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 33 للعظمى و 25 للصغرى، ودمياط 33 للعظمى و 25 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 20 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية

وتصل درجة الحرارة فى الإسماعيلية 35 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 35 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 33 للعظمى و 24 للصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 26 للصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 30 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 29 للصغرى، ومرسي علم 37 للعظمى و 30 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في بني سويف 37 للعظمى و 24 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 41 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى أسوان 42 للعظمى و 28 للصغرى، وادفو 41 للعظمى و 28 للصغرى، وأبو سمبل 41 للعظمى و 27 للصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج يصل الى 1.75 متر، وحركة رياح اتجاه شمالية غربية، فيما تعتدل حركة حالة البحر المتوسط بارتفاع أمواج من 1.5 متر الى 2 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على جميع الأنحاء والمدن: