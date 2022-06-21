درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد والعظمى في القاهرة 34

تتوقع هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على كافة المدن وتصل فى أسوان إلى 38 للعظمى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمي و 22 للصغري، ووادي النطرون 33 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 22 للصغري، ودمنهور 31 للعظمي و 21 للصغري، وبلطيم 28 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 29 للعظمي و 22 للصغري، ومطروح 29 للعظمي و 20 للصغري، والسلوم 28 للعظمي و 19 للصغري، وسيوة 35 للعظمي و 20 للصغري، ودمياط 28 و 22 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 29 للعظمي و 23 للصغري، والمنصورة 33 للعظمي و 23 للصغري، والاسماعيلية 34 للعظمي و 21 للصغري، والسويس 34 للعظمي و21 للصغري، والعريش 30 للعظمي و 21 للصغري.

وذكرت الارصاد ان درجة الحرارة فى رفح 29 للعظمي و 20 للصغري، وراس سدر 35 للعظمي و 23 للصغري، ونخل 33 للعظمي و 16 للصغري، والطور 31 للعظمي و 24 للصغري، وطابا 34 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 36 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 26 للصغري، ومرس علم 36 للعظمي و 26 للصغري، والفيوم 34 للعظمي و 23 للصغري، وبني سويف للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى اسوان 38 للعظمي و 26 للصغري، والاقصر 38 للعظمي و 26 للصغري، وادفو 39 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 37 للعظمي و 25 للصغري، وحلايب 32 للعظمي و 26 للصغري.

وتتوقع الارصاد ان تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2 متر، و رتاوح من معتدل الى مضطرب بارتفاع أمواج من 2 الى 3 متر، ورساح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على جميع المدن :