درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة على القاهرة وتسجل 36 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل ليلًا مع زيادة فترات سطوع الشمس على تلك الأنحاء، وتبلغ 36 للعظمى على القاهرة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 36 للعظمى، و24 للصغرى، وطنطا 35 للعظمى، و22 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى، و23 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى، و22 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 32 للعظمى، و23 للصغرى، ووادي النطرون 34 للعظمى، و22 للصغرى، ومطروح 33 للعظمى، و22 للصغرى، وسيوة 39 للعظمى، و21 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى المنصورة إلى 35 للعظمى، و22 للصغرى، والزقازيق 36 للعظمى، و23 للصغرى، والإسماعيلية 37 للعظمى، و22 للصغرى، والسويس 36 للعظمى، و21 للصغرى، والعريش 33 للعظمى، و22 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا فى رأس سدر 37 للعظمى، و23 للصغرى، ورفح 32 للعظمى، و21 للصغرى، ونخل 36 للعظمى، و18 للصغرى، ونويبع 36 للعظمى، و23 للصغرى، وطابا 34 للعظمى، و22 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمى، و27 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى، و27 للصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى، و24 للصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى، و24 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى، و24 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى بني سويف 37 للعظمى، و23 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى، و22 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى، و25 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى، و24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى أسيوط 38 للعظمى، و25 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى، و24 للصغرى، وقنا 39 للعظمى، و25 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى، و24 للصغرى، وأسوان 41 للعظمى، و27 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل بارتفاع أمواج 1.75 متر، ورياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الأحمر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاءعلى أغلب المدن والأنحاء: